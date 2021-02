Ein Lkw-Fahrer hat am Montag gegen 9.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarkts in Neustadt verursacht. „Was sich anfangs als einfacher Verkehrsunfall darstellte, da der Fahrer eines Lkw beim Abbiegen eine Einkaufswagenparkbox leicht beschädigt hatte, wurde schnell zu einem schwerwiegenden Sachverhalt“, berichtet die Polizei. Denn der Atem des 60-jährigen Fahrers aus dem Kreis Limburg/Lahn roch deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von nahezu drei Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und an die zuständige Strafverfolgungsbehörde verschickt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro.