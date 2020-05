289 Spender und eine Gesamtsumme von 77.189 Euro: So sieht bisher die Spendenbilanz für das Corona-Notkrankenhaus in Lachen-Speyerdorf aus. Der Hauptausschuss hat Zweckvereinbarungen mit dem Kreis Bad Dürkheim zur Kostenaufteilung für Testcenter und Notkrankenhaus zugestimmt, jetzt müssen noch der Kreisausschuss und die Kommunalaufsicht folgen. Die Anzahl an Corona-Fällen in Neustadt und dem Kreis lag am Mittwochmittag bei 92 (Vortag 92) beziehungsweise 321 (318). Im Kreis Südliche Weinstraße blieb es bei 145.