In der Nacht von Sonntag auf Montag, 31. Oktober, haben Unbekannte die Fassade eines Hauses in der Hindenburgstraße beschmiert. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt sie telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.