Auftakt für die Weinfestsaison in Duttweiler: Am Samstag findet ab 16 Uhr „Fass uff de Gass“ statt. Bis 23 Uhr können die Besucher bei 14 Winzern entlang der Dudostraße die Weine des 2023er-Jahrgangs probieren und sich an Essensständen stärken. An drei Stellen können die Besucher Wertmarken fürs Probieren der Weine kaufen. Dort gibt es gegen Pfand auch Weingläser. Eine Weinprobe kostet 70 Cent. Das Starterpaket mit zehn Probierbons sowie dem Glaspfand für drei Euro kostet zehn Euro. Die Besucher können selbst entscheiden, bei welchem Winzer sie einen Bon einlösen möchten und welchen Wein sie probieren wollen. Veranstalter ist der Förderverein Duttweiler Cuvée, der sich über eine große Helferschar freut. Der Verein organisiert den Tag komplett und übernimmt auch die Ausgabe der Wertbons und Gläser. Die 14 Winzer aus dem Ort können sich somit ganz auf die Präsentation ihrer Weine konzentrieren. „Auf dieses Miteinander in Duttweiler sind wir stolz“, betont Ortsvorsteher Kay Lützel, der sich auch über die sonnigen Wetteraussichten für Samstag freut. Wegen der Veranstaltung wird die Dudostraße am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht für den Verkehr gesperrt. Der Besucherparkplatz ist über die Mandelbergstraße oder aus Richtung Geinsheim über die Kreuzbergstraße erreichbar.