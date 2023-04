In Duttweiler findet am Samstag wieder die Straßenweinprobe „Fass uff de Gass“ statt. Von 16 bis 23 Uhr können Besucher in der Dudostraße bei 14 Weingütern des Weindorfs Station machen und edle Tropfen probieren. Insgesamt werden über 100 Weine, Sekte und Seccos ausgeschenkt. Es werden drei Kassenstationen aufgebaut, an denen Wertbons für einen Probeschluck und Probegläser erhältlich sind. Ein Probeschluck kostet 70 Cent, für ein Glas sind drei Euro Pfand zu zahlen. Der Eintritt zum Flanieren auf der Dudostraße ist frei. Wegen der Veranstaltung wird die Dudostraße am Samstag von 13 bis 23.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die Mandelbergstraße, Am Falltor und Kreuzbergstraße in die Kalkbergstraße.