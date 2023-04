Im Ortsteil Duttweiler wird am Samstag 15. April, wieder „Fass auf de Gass“ gefeiert, die Weinprobe auf der Weinmeile. Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, ist die Dudostraße deshalb von 13 bis 23.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die Mandelbergstraße, Am Falltor und Kreuzbergstraße in die Kalkbergstraße. Von der Straßensperrung betroffen ist zudem die Buslinie 507.