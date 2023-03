Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein trauriges Bild bietet der Verkehrskreisel am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf am Mittwochmorgen. Die neun lebensgroßen Fasnachtspuppen stehen zwar noch. Aber sechs von ihnen fehlt der Kopf. KC-Prinzessin Martina I. lässt sich davon aber nicht entmutigen.

Ein wenig Frohsinn in trüben Zeiten hat der Karneval-Club (KC) Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf mit einer besonderen Aktion verbreiten wollen. Im Kreisel am Jahnplatz stellte er Ende Januar Fasnachtspuppen