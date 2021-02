Der Regen hielt sie nicht ab: Stolze 3300 Berliner oder auch Fasenachtskiechelscher hat die Neustadter „Blaulichtfamilie“ – bestehend aus Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz – am Rosenmontag an kostümierte Kinder, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen verteilt. 2100 Kinder, die sich zuvor angemeldet hatten, warteten gespannt am Fenster auf die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht. Die Berliner bekamen sie dann – natürlich mit ausreichendem Abstand – an der Haustür überreicht. Auch die Altenheime und die Camphill-Lebensgemeinschaft wurden mit 1200 gefüllten Leckereien bedacht, teilte Feuerwehrmann Clemens Litty mit. Die Blaulichtorganisationen hatten sich diese besondere Aktion gemeinsam mit Neustadter Karnevalsvereinen ausgedacht als Ersatz für die ausgefallenen Fasnachtsveranstaltungen.