Vertreter der Mußbacher Ausles sind am vergangenen Sonntag im Cineplex-Kino aufgeschlagen. Das Ziel des närrischen Besuchs: neue, junge Fasnachter für sich zu gewinnen.

Drei donnernde „Ahoi“ schallten am Sonntag durch die Kino-Hallen des Cineplex in Neustadt. Zeit und Ort hatte die Prinzessin der Mußbacher Ausles, Alisa I., ganz bewusst ausgewählt. Denn wenn sie keine Krone trägt, arbeitet sie nebenbei in dem Lichtspielhaus und weiß daher, wann junge Leute dort sind.

Und die Jungen wollte die Prinzessin, unterstützt von den Gardetänzerinnen Dorothea und Ella, Tanzmariechen Mara sowie Ehrensenator, Ortsvorsteher und Landespolitiker Dirk Herber (CDU), für die Kinder- und Jugendtanzgruppen der Fasnachtsabteilung begeistern. Mit Popcorn und süßen Leckereien in der Hand verteilten sich die Infoflyer fast wie von selbst. Und auch die Autogrammkarten von Prinzessin Alisa I. waren bei den Kleinsten beliebt.

„Ich bin mir sicher, dass wir heute ein paar interessierte Kinder begeistern konnten, in unseren Probetrainings vorbeizuschauen“, sagte die Hoheit. Alexander Truten, Assistent der Theaterleitung, zeigte sich begeistert vom Besuch: „Wir freuen uns, dass wir unsere Mitarbeiterin Alisa bei dieser Aktion unterstützen konnten, weil wir wissen, mit wie viel Engagement sie und die anderen Aktiven die Jugendarbeit betreiben.“