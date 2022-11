Der Karnevalclub (KC) Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf feiert am Samstag die Eröffnungsparty zur neuen Kampagne 2022/2023 in der Alten Turnhalle (Karl-Ohler-Straße). Um 19.11 Uhr beginnt der offizielle Teil mit der Begrüßung durch Sitzungspräsident Christian Gerau, den neuen Vereinsvorstand und Symbolfigur „Hasenfrosch“. Dann sollen das Kampagnenmotto verkündet und der neu entworfene Orden vorgestellt werden. Nach der obligatorischen Schlüsselübergabe wird die neue Tollität des KC inthronisiert, wobei sich die Besucher überraschen lassen dürfen, ob es eine Prinzessin, einen Prinzen oder ein Prinzenpaar geben wird. Anschließend wird zur Musik von DJ MützeGlatze gefeiert. „Wir bieten wieder etwas für Jung und Alt“, meinte Vize-Präsidentin Kathrin Völlinger, die sich nach der Corona-Zeit auf einen bunten Abend freut. Das Publikum könne jederzeit zur Party hinzustoßen, so Völlinger. Der Eintritt zur Kampagneneröffnung und zur anschließenden Party ist frei.