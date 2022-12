Viele ältere Menschen in Neustadt haben sie schmerzlich vermisst: die Faschingssitzung für Seniorinnen und Senioren im Neustadter Saalbau. Nach der Zwangspause ist es nun am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr wieder soweit. Dann laden der Karnevalverein 1840 und die Stadt alle Bürger im Alter ab 60 Jahren in den Saalbau ein. Der Kartenvorverkauf startet am 2. Januar. Erhältlich sind sie im Bürgerbüro, Hindenburgstraße 9a, und in den Ortsverwaltungen zum Preis von fünf Euro. Laut Stadt soll es auch noch Restkarten an der Tageskasse geben. Weitere Informationen beim städtischen Fachbereich Jugend, Familie und Soziales unter Telefon 06321 855-1401 oder per E-Mail an anika.jeffries@neustadt.eu.