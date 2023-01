Stadt und Karnevalverein 1840 Neustadt laden für Sonntag, 5. Februar, nach zweijähriger Coronapause wieder zur einer Faschingssitzung für Seniorinnen und Senioren in den Saalbau ein. Eröffnet wird das närrische Treiben um 14 Uhr. Eingeladen sind alle Neustadter ab 60 Jahren. Karten kosten fünf Euro. Es gibt sie im Bürgerbüro, Hindenburgstraße 9a, und in den Ortsverwaltungen zu den jeweiligen üblichen Öffnungszeiten. Außerdem wird es am 5. Februar eine Tageskasse im Saalbau geben. Die Verwaltung betont, dass Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie von Hilfe zum Lebensunterhalt die Karten auf Anfrage kostenlos erhalten. Weitere Informationen dazu gibt es bei Anika Jeffries, Telefon 06321 855-1401.