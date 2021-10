Am Freitag, 8. Oktober, kommt das Folk-Fusion-Ensemble „Farfarello“ um den „Teufelsgeiger“ Mani Neumann auf Einladung des Kulturvereins Wespennest nach Neustadt.

„Bekannt durch Funk und Fernsehen“ – Künstler oder Bands, die in den 80er Jahren mit diesem Slogan werben konnten, durften sich der Publikumsgunst sicher sein. „Farfarello“ gehörten damals dazu. Sterne, die schnell sehr hell aufleuchten, verglühen allerdigns oft auch wieder im selben Tempo. Auch „Farfarello“ verschwand von heute auf morgen im wahrsten Sinne des Wortes von der Bildfläche und war plötzlich fast nur noch in Clubs und Kneipen live zu erleben. Aber, auch wenn die Verkaufszahlen ihrer Veröffentlichungen deshalb rückläufig waren, die Qualität ihrer Musik hat unter dem Popularitätsschwund gottlob nie gelitten. Und so ist die Gruppe auch heute noch unterwegs und europaweit gern gesehen bei Festivals und in kleineren Locations wie am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Neustadter Roxy-Kino.

Garanten für explosives Soundgebräu

„Farfarello“ sind im Grunde genommen Mani Neumann an der Geige und Uli Brand an der Gitarre. Die beiden haben die Band 1982 zusammen mit dem Bassisten Ecke Volk gegründet. Seit dessen Ausstieg kooperieren Neumann und Brand nur noch mit Gastmusikern, wobei sich der Kontrabassist Urs Fuchs nach 28 Jahren der Zusammenarbeit inzwischen wenigstens als Dauergast ansehen darf. Weitere bekannte Mitspieler waren in der Vergangenheit u. a. der Perkussionist Nippy Noya (Maffay, Lindenberg, Grönemeyer), Schlagzeuger Charly Terstappen (Wallenstein, „The Lords“, Westernhagen) und Bassist Dal Martino (Wolf Maahn). „Farfarello“ stilistisch einordnen zu wollen, fällt nicht ganz leicht, da die Kapelle immer wieder für eine Überraschung gut ist. Fusion, Klassik, Folk, Rock, Worldmusic und viele weitere Richtungen finden unter dem „Farfarello“-Dach Platz. Wie mitreißend dieses explosive Soundgebräu tatsächlich ist, lässt sich am besten auf der Bühne beobachten, wo besonders Mani Neumann eine Show abzieht, die ihresgleichen sucht. Den „Hendrix der E-Geige“ hält es selten auf seinem Platz, Ausflüge in den Zuschauerraum gehören für ihn zum Programm. Man darf gespannt sein, wie er es schafft seine überschäumende Energie in Coronazeiten unter Kontrolle zu behalten. In Neustadt werden die Musiker neben Songs aus früheren Tagen, auch Lieder aus dem kommenden Album „Krönung“ vorstellen. Karten (19,80 Euro) unter 06321 35007. Es gilt die 2Gplus-Regel, das heißt, eingelassen werden Geimpfte, Genesene und eine begrenzte Anzahl (25) Getesteter.