Die Arbeit im Spätsommer hat sich ausgezahlt: „Jetzt wird hier das ganze Jahr etwas blühen“, sagt Lilo Helfferich. Die Anwohnerin hat in der Schlachthofstraße im vergangenen Jahr eine Baumscheibe bepflanzt: Iris, Taglilie, gelbblühende Aster, Wolfsmilchgewächse, Gänsekresse und Zwiebelpflanzen wie Krokus, Narzisse und Tulpe säumen nun unter anderem einen Baum. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch trockenresistent, sodass selbst im Sommer kaum gegossen werden müsse. Beim Anlegen habe sie nur wenig Material gebraucht, erzählt Helfferich. Ein paar unbehandelte Holzlatten für den Rahmen, Mutter- und Komposterde und ein wenig Rindenmulch. Der Pflegeaufwand sei gering, „fünf bis zehn Minuten im Monat“. Die Neustadterin wünscht sich, dass mehr Baumscheiben erblühen. Wer sich eigenständig um eine kümmern möchte, kann sein Interesse bei der städtischen Abteilung Stadtbild und -grün unter Telefon 06321 8551830 oder per E-Mail an stadtbildundgruen@neustadt.eu anmelden.