Dass es wichtig ist, sich zur Demokratie zu bekennen, ist wichtig. Aber was bedeutet das genau? Junge Menschen können sich darüber jetzt ein gutes Bild machen.

Der Endspurt hat noch einmal jede Menge Stress bedeutet, letztlich aber wurde es die gewünschte Punktlandung: Rechtzeitig zum 190. Jubiläum des Hambacher Fests ist am Montagabend die neue Dauerausstellung im Hambacher Schloss eröffnet worden. Rund 460.000 Euro wurden investiert.

„Wirklich toll“, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Ende eines kleinen Rundgangs durch die beiden Ausstellungsräume. Als gebürtige Neustadterin hat Dreyer zu diesem Dokument der Geschichte, zur „Wiege der deutschen Demokratie“ natürlich einen besonderen Bezug, ist sie von Kindheit an mit ihm vertraut. Dass die 2008 eingerichtete Dauerausstellung nun überarbeitet und modernisiert wurde, ist für die Ministerpräsidentin entscheidend: Angesichts des Ukraine-Kriegs sei es umso wichtiger, Demokratie mit Blick nach vorne zu vermitteln, lobte sie den neuen Ausstellungsbereich, der sich gezielt an junge Menschen richtet. Damit werde ihnen die Chance gegeben, Demokratie zu begreifen und die Freiheitswerte zu bewahren, so Dreyer.

Werbung fürs Demokratiefest

Lob für die Region spendete Innenminister Roger Lewentz: Neustadt und ebenso der Landkreis Bad Dürkheim nähmen ihre Rolle, ihren demokratischen Auftrag, sehr engagiert wahr. Mit Blick auf Neustadt wünschte sich Lewentz für das erste Demokratiefest an diesem Wochenende, dass möglichst viele Menschen kommen. Der Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld sah in der wiedereröffneten Ausstellung einen Impuls für das Demokratiefest. Die Region sei stolz auf das Hambacher Fest und auf das, was dort stattfand.

Dass die Demokratie wehrhaft sei, haben sowohl Dreyer als auch Lewentz bei dieser Gelegenheit noch einmal unterstrichen. Dem diene auch die am Freitag veröffentlichte „Hambacher Intervention“, die antidemokratischen Kräften eine klare Absage erteilt. Bisher wurde die Erklärung von fast 500 Menschen unterzeichnet. Internet: www.hambacher-intervention.de.