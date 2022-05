Dass es zwischen Pfälzern und Saarländern seit Menschengedenken Animositäten gibt, ist ein ganz alter Hut. Dass das durchaus auch auf Fußballfans eines pfälzischen und eines saarländischen Clubs zutreffen kann, haben am Dienstagabend Nachbarsleute in Maikammer bewiesen. Nach Angaben der Polizei feierten mehrere Fans des 1. FC Kaiserslautern in einem privaten Anwesen „alkoholisiert und in voller Vorfreude auf die Zweite Fußball-Bundesliga“ den Sieg der Roten Teufel gegen Dynamo Dresden. Ein Nachbar, dessen Fußballherz für den 1. FC Saarbrücken schlägt, fühlte sich ob des lauten Gegröles in seiner Nachtruhe gestört. Er suchte die Feier auf, um für Ruhe zu sorgen.

Es dauerte dann nicht lange, bis die ersten Kraftausdrücke fielen, die letztendlich in ein Handgemenge mündeten und die Polizei auf den Plan riefen. Das Ende vom Lied: Gegen einen 59-jährigen FCK-Fan wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 56-jährige Saarbrücken-Fan muss sich wegen seiner geäußerten Kraftausdrücke in einem Strafverfahren wegen Beleidigung verantworten. Ob es zwischen den Nachbarn davor schon zu Unstimmigkeiten gekommen war – schließlich waren der FCK und der FCS zuletzt in der Dritten Liga mehrfach aufeinander getroffen –, dazu wurden im Polizeibericht keine Angaben gemacht.