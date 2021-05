An Christi Himmelfahrt (13. Mai) startet die Frühlings-Waldrallye im Stadtwald. Das hat Jens Bramenkamp, Revierförster Hohe Loog, mitgeteilt. Die Mitarbeiter des Stadtforsts haben eine Familienrallye rund um die Bereiche Afrikaviertel/Königsmühle/Kaltenbrunner Tal eingerichtet. Sie kann ab Himmelfahrt begangen werden und wird vermutlich bis einschließlich Juni bestehen. Die Nutzung ist in dieser Zeit jederzeit möglich und kostenfrei, betont der Revierförster. Start ist an der Königsmühle im Kaltenbrunner Tal (Ende Schöntalstraße). Die Rallye ist selbsterklärend und wird nicht vom Förster begleitet. Es gibt zwei Rundstrecken: eine über drei und eine über fünf Kilometer. Ziel ist es, den „heimischen Wald neu zu entdecken“, so Bramenkamp. Auf der Strecke gebe es Wissenswertes und auch „erstaunliche Fragen und Aufgaben“ rund um die Natur. Man wolle Familien damit die Möglichkeit geben, „auch in Corona-Zeiten etwas Interessantes zu erleben“.