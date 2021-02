Es gibt Schwangere und junge Mütter, die sich in einer besonderen belasteten Lebenssituation befinden. Die beispielsweise an einer Sucht leiden, häuslicher Gewalt ausgesetzt sind oder in finanzielle Schwierigkeiten stecken. Für Betroffene gibt es bei der Frühen Hilfe in Neustadt ein besonderes Angebot. Sie werden von Familienhebammen unterstützt. Gemeint sind staatliche examinierte Hebammen, die eine Zusatzqualifikation haben und in solchen Fällen bis zu einem Jahr nach der Geburt des Kindes die Familien betreuen und beraten. Neben allgemeinen Informationen geben sie ihnen auch Anleitungen zur Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung des Kindes. Sie prüfen etwa, ob die Gewichtszunahme des Kindes normal verläuft, oder achten auf mögliche Anzeichen für Erkrankungen der Mutter. Familienhebammen begleiten Frauen oder Paare auch zu Ärzten, zu sozialen Beratungsstellen oder vorübergehend zu pädagogischen Angeboten für das Kind. Das Angebot ist für die Familien kostenlos und kann ohne bürokratische Hürden bei der Koordination Frühe Hilfen angefragt werden. Es helfen Christine Stortz und Nicole Zeitler unter Telefon 06321 8551613 beziehungsweise der Durchwahl 8551566 oder per E-Mail an fruehe-hilfe@neustadt.eu.