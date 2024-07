Mit einem Erlebnissonntag für die ganze Familie und einem Konzert mit der Band Dorfrocker werden in Geinsheim am Wochenende die Feiern zum Jubiläum 1250 Jahre Geinsheim fortgesetzt. Für den Erlebnissonntag haben sich das Festkomitee und die Bauern- und Winzerschaft enorm viel einfallen lassen.

Geinsheim sei ein „landwirtschaftlich geprägtes Dorf“, darauf seien die Geinsheimer stolz, sagt Martina Nett, eine der Aktiven des Festkomitees. Vor etwa eineinhalb Jahren haben etwa 20 Geinsheimer mit der Planung und Vorbereitung der Jubiläumsfeiern begonnen. In dem Programm für den Erlebnissonntag „steckt ganz viel Herzblut“, sagt Nett.

Die Liebe zum Dorf und der Stolz darauf, „Dorfkinder zu sein“, verbinde die Goisemer mit der Band Dorfrocker. Die Band aus dem Fränkischen macht Stimmungsmusik mit deutschen Texten über das Leben im Dorf. „Es ist Musik, die bei allen Altersgruppen gut ankommt“, so Nett und Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann. Gemeinsam mit den Dorfrockern werden ein Kinderchor mit Geinsheimer Kindern und die Gommersheimer Dorfmusikanten auftreten. Das Konzert ist auf der Teufelswiese (Ortseingang Richtung Speyer). Einlass ist ab 18.30 Uhr. Nach einem Vorprogramm spielen die Dorfrocker ab 20 Uhr.

Festmeile für Autos gesperrt

„Wir haben frühzeitig für das ganze Wochenende gutes Wetter bestellt“, sagt Kaufmann. Sollte die Lieferung nicht der Bestellung entsprechen, hat das Festkomitee einen Plan B und zur Not sogar einen Plan C. Am Sonntag muss das mit dem guten Wetter klappen, denn in dem Programm steckt nicht nur viel Herzblut, sondern auch ganz viele tolle Ideen und viel Arbeit. Los geht es um 10 Uhr mit einem Feldgottesdienst im Innenhof der Fronmühle. Die steht zwar auf Haßlocher Gemarkung, „aber nur ganz knapp, und früher war es die Goisemer Mühle, in die die Goisemer ihr Getreide gebracht haben“, weiß Martina Nett. Auch fühle sich die Familie Steinmüller, der die Mühle gehört, „Geinsheim sehr nahe“. Den Gottesdienst hält der Geinsheimer Diakon Johannes Hellenbrand, es singt ein zum Jubiläum gebildeter Projektchor.

Um 11 Uhr beginnt das Programm auf der Festmeile – eine etwa zwei Kilometer lange Strecke entlang der Landesstraße 530, die zwischen der B39 und der Fronmühle für den Verkehr gesperrt ist. An den beiden Enden der Festmeile sind Parkflächen für Autos und Fahrräder eingerichtet, die kostenlos genutzt werden können, teilt Kaufmann mit.

Am Beginn der Festmeile aus Richtung B39 ist ein Mitmach-Bauernhof mit Kühen, Schafen, Ziegen, Hühnern und Hasen. Um 11.30 und um 14.30 Uhr gibt es „Erntevorführungen von früher bis heute“, dabei wird gezeigt, wie in verschiedenen Zeiten Getreide geerntet wurde. Geinsheimer Landwirte haben dafür eigens ein Feld mit verschiedenen Getreidesorten eingesät. Eine Bauernhof-Rallye, eine Ausstellung zu grünen Berufen und die Präsentation traditioneller Berufe sind einige der weiteren Angebote im Mitmach-Bauernhof. Unter anderem werden ein Drechsler, ein Schmied und ein Fassbauer ihr Handwerk vorführen. Ein Falkner wird mit seinen Tieren da sein, ein Imker wird über Bienen und Honig informieren. Außerdem werden traditionelle landwirtschaftliche Geräte präsentiert.

Führungen durch die Mühle

Im weiteren Verlauf der Festmeile ist ein Bauernmarkt, bei dem zahlreiche Produkte angeboten werden. Wer beim Bummel über die Festmeile Hunger oder Durst bekommt, für den gebe es eine große Auswahl an Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun, versprechen Kaufmann und Nett. Unterwegs laden Sitzgelegenheiten zum Ausruhen ein.

In Höhe der ehemaligen Baumschule Schibel wird für Kinder einiges geboten, und hier ist eine Essensmeile. Traktor-Rennen, Stockpferd basteln, Heu springen oder Fotos in historischer Kleidung sind einige Beispiele der Aktivitäten für Kinder.

Wer sich zwischendurch ausruhen möchte, für den ist ein Klangbauerngarten der richtige Ort. In einem alten Bauerngarten warten Liegestühle auf die Besucher, und sie können zeitweise der Musik einer Querflötenspielerin und einer Harfenistin lauschen.

In der Fronmühle werden ab 11 Uhr im Halbstundenrhythmus Führungen angeboten. Außerdem ist hier eine Ausstellung des Heimatvereins Geinsheim und der Eisenbahnfreunde. „Der Erlebnissonntag ist ein Fest von Bürgern für Bürger“, sagt Kaufmann. Durch die Vorbereitungen sei „ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl entstanden“, freut sich Nett.

Karten für das Konzert mit den Dorfrockern gibt es zum Preis von 19 Euro bei der Ortsverwaltung sowie bei Gemüsebau Kästel, Weingut Kästel, Weingut Nett, Friseur Nebel, Kosmetik Nebel.