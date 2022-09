Premiere auf der Hohen Loog: Erstmals bietet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach dort am Samstag ein großes Programm für Jung und Alt – mit Kindermusical, Zauberei und Kinderschminken.

Der große Spielplatz neben dem Hohe-Loog-Haus ist schon immer ein Anziehungspunkt für junge Familien mit Kindern. In diesem Jahr organisiert der PWV Hambach einen zusätzlichen Höhepunkt: ein ganztägiges Familienfest. Marcel Münch, der Jugend- und Familienwart des Vereins, hat dafür ein Mitmach-Programm zusammengestellt: „Wir freuen uns über jeden, der uns bei unserem Familienfest besucht, und freuen uns sehr, dadurch neue Kontakte und neue Familien für unsere Junge-Familien-Wandergruppe zu gewinnen.“

Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit Kinderschminken: Ob kühle Eisprinzessin, gefährlicher Drache oder mutiger Superheld, Irina Kulhanek verwandelt mit Profi-Theaterschminke jedes Kindergesicht in eine Phantasiefigur. Das Kinderschminken läuft bis 15 Uhr. Um 14 Uhr beginnt die etwa einstündige Zauberschau mit Toni Balloni. Er ist ausgerüstet mit Pumpe und Ballons und kann fast alle Verwandlungswünsche erfüllen: Aus seinen Luftballons werden Pudel, Maus, Schwert und noch vieles mehr.

Traditionelle Weinlese

Um 15 Uhr beginnt das Kinder-Kult-Musical „Eddi Zauberfinger“. Dennis W. Ebert ist Kindertheater-Macher und schreibt Mitmach-Lieder, in denen Kinder spontan alle Schauspielrollen übernehmen können. In seinem Bewegungs- und Mitmachmusical „Eddi Zauberfinger“ geht es um Eddi, der mit seinem Zauberdaumen unliebsame Hindernisse aus dem Weg räumen kann.

Zum Programm des Familienfestes gehört auch die traditionelle Weinlese an der höchst gelegenen Rebe der Pfalz, die sich rund um das Hohe-Loog-Haus rankt. Sie ist für 13 Uhr vorgesehen, dann kann der frisch gekelterte Traubensaft probiert werden.

Das 619 Meter hoch gelegene Hohe-Loog-Haus ist nur zu Fuß zu erreichen: ab dem Parkplatz Hambacher Schloss in etwa einer Stunde, ab dem Parkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße in etwa 30 Minuten.