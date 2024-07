Vor genau 40 Jahren hat Holger Pfahler eine Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur bei der Firma Rudi Semmelsberger Haustechnik GmbH begonnen. Bis heute arbeitet er bei dem Weidenthaler Familienbetrieb und er hat vor, dort bis zur Rente zu bleiben.

Rudi Semmelsberger hat den zuerst auf Elektroinstallationen spezialisierten Handwerksbetrieb 1969 – dem Geburtsjahr von Holger Pfahler – gegründet. Nach einiger Zeit kamen Gas- und Wasserinstallationen dazu. „Inzwischen sind Heizung und Sanitär etwa zwei Drittel unserer Arbeit und Elektro etwa ein Drittel“, sagt Klaus Semmelsberger, der mit seinem älteren Bruder Dieter Geschäftsführer der von seinem Vater gegründeten GmbH ist.

Pfahler, gebürtiger Weidenthaler, erzählt, dass er sich nach dem Hauptschulabschluss bei verschiedenen Betrieben beworben, von der Firma Semmelsberger eine Zusage bekommen und am 2. Juli 1984 seine Ausbildung begonnen habe. „Wenn wir ihn zum 1. Juli eingestellt hätten, hätten wir ihm für das ganze Jahr Urlaub geben müssen“, sagt Gertrud Semmelsberger, die ihren Mann bei der Führung des Betriebs unterstützt und lange ein Geschäft für Haushaltswaren und Geschenkartikel am Firmensitz in der Schulstraße geführt hat.

Klaus Semmelsberger kannte den neuen Auszubildenden vom Sehen, denn „ich war mit seinem jüngeren Bruder befreundet“. Ein Jahr nach Pfahler begann Klaus Semmelsberger eine Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur im Betrieb seines Vaters. Sein Bruder Dieter lernte in einem anderen Betrieb Elektroinstallateur und kam erst später in das Familienunternehmen. „Holger Pfahler und ich haben schon als Lehrlinge gut zusammengearbeitet und uns gegenseitig unterstützt“, sagt Klaus Semmelsberger.

Im Jahr 1988 übernommen

Nach dem Ende der Ausbildung im Jahr 1988 wurde Pfahler übernommen. Er habe nie daran gedacht, zu einem anderen Betrieb zu gehen, sagt Pfahler. „Es hat einfach gepasst und funktioniert.“ Das sieht auch Rudi Semmelsberger so: „Ich habe immer sehr gut mit Holger Pfahler zusammengearbeitet“, erinnert er sich.

„Er ist von Natur aus Handwerker“, sagt Klaus Semmelsberger über seinen langjährigen Mitarbeiter. „Ich kann mir nicht vorstellen, hinter einem Schreibtisch zu sitzen, das wäre nichts für mich“, bestätigt Pfahler. Er müsse am Ende des Tages ein Ergebnis seiner Arbeit sehen. „Fuddelkram ist nicht so meins“, verrät Pfahler, was ihm bei seinem Beruf nicht so gut gefällt. Und „Ölheizungen sind immer eine Riesenschweinerei“, mit denen habe man aber nicht mehr oft zu tun. „Früher war man Gas- und Wasserinstallateur, heute ist man vor allem Heizungsbauer“, beschreibt Pfahler die Veränderungen bei seiner Tätigkeit. Auch sei alles komplexer geworden. „Es wird von Jahr zu Jahr mehr, man muss sich da hineinarbeiten“, sagt Pfahler. Wenn es Neuerungen gibt, gehe er auf Schulungen.

Sehr viele Stammkunden

Klaus Semmelsberger berät Kunden, plant und hat auch einige andere Dinge zu tun, deshalb ist er nur manchmal vor Ort im Einsatz. „Wenn ich dann mit Holger Pfahler zusammenarbeite, überlasse ich ihm die Führung und übernehme die Zuarbeitertätigkeiten. Ich weiß, er hat mehr Erfahrung als ich“, sagt Klaus Semmelsberger.

Der Betrieb, zu dem vier Mitarbeiter, ein Auszubildender und eine Bürokraft gehören, habe sehr viele Stammkunden, nicht nur in der Verbandsgemeinde Lambrecht, auch in der Region, etwa in Neustadt, Bad Dürkheim, Kirchheimbolanden und Frankenthal, berichtet Dieter Semmelsberger. Holger Pfahler sei bei den Kunden sehr beliebt, viele legten Wert darauf, dass er die Arbeiten macht, erzählt Klaus Semmelsberger. „Ich bin locker, unterhalte mich mit den Kunden und gebe auch mal einen Ratschlag“, sagt Pfahler.

Wenn vor Ort Änderungen gegenüber der Planung erforderlich seien, könne Pfahler selbst entscheiden, nur bei größeren Änderungen müsse er Rücksprache halten, berichtet Klaus Semmelsberger.

Auch als Holger Pfahler vor sechs Jahren von Weidenthal nach Kaiserslautern zog, war das für ihn kein Grund den Arbeitgeber zu wechseln. „Es passt und funktioniert“, wiederholt Pfahler, dessen Hobbys Modellflugzeuge, Fußball und Rad fahren sind. „Wenn wir noch so einen Mitarbeiter finden würden, würden wir ihn sofort einstellen“, sagt Klaus Semmelsberger.