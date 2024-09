Anlässlich des Cleanup-Days und des Weltkindertags am 20. September hat der Familien-Förderverein Geinsheim für den Nachwuchs angepackt: Wie Monika Kucera vom Verein mitteilt, wurden am Aktionstag freitags „im kleinen Kreis Baum- und Heckenpflege auf dem Spielplatz betrieben, um das Baumwachstum zu unterstützen und somit die natürlichen Schattenbereiche im Spielbereich zu erweitern“. Unterstützt wurde die Aktion von der städtischen Abteilung Stadtbild und Grün und der Baumschule Schiebel. Am Samstag ging es auf dem neu gepachteten Grundstück des Vereins weiter, das später für Jugendliche und Jugendarbeit genutzt werden soll. Dafür wird noch nach einer geeigneten Behausung (Gartenhaus, Bauwagen) und Finanzierung gesucht.