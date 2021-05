Die Deidesheimer Gastronomenfamilie Runco hat mitten im Corona-Lockdown das leerstehende Scheffelhaus am Marktplatz entdeckt. Die Runcos renovierten das Lokal sechs Monate lang und eröffneten am Freitag. Kleine Startprobleme wurden gemeistert.

Damit bei der Neueröffnung alle Familienmitglieder im neuen Restaurant „Gianni“ am Wochenende mithelfen konnten, blieb das Deidesheimer Lokal „Giovanni und Familia“ in Deidesheim für drei Tage geschlossen. Benannt wurde das neue Lokal nach Sohn Giovanni. Gianni ist der Spitzname des 23-jährigen Hotelfachmanns und Kochs.

Außer seiner Mutter Patrizia hilft auch Schwester Raffaella neben ihrem Studium mit. Sie wird aber weiterhin überwiegend mit Papa Luciano in Deidesheim den Service übernehmen, sofern es in den Stundenplan ihres Lehramtsstudiums passt. Die 47-jährige Mama Patrizia berichtet von den kleinen Aufregungen des Neuanfangs: „Die Gläserspülmaschine an der Theke hatte am Freitag einen Defekt und es gab eine kleine Überschwemmung im Gastraum. Und die Lasagne kam vielleicht wegen des kühlen Wetters nicht immer richtig heiß an die Tische draußen.“

300 Gäste am Freitag

Auf dem Marktplatz waren 70 Plätze vorbereitet. Die Familie hat noch nicht die gesamte Kapazität von 120 Außenstühlen genutzt – teils wegen des eher durchwachsenen Wetters, teils wegen der Corona-Abstandsregeln und teils auch deshalb, um sich den Gästen mit der notwendigen Aufmerksamkeit zu widmen. Wolldecken lagen bereit, große Schirme schützten vor den Regengüssen. „Wir hatten über 300 Gäste am Freitag, auch der Samstag war sehr gut. Fremde Menschen beglückwünschten uns, brachten uns Blumen und Geschenke“, freut sich Patrizia Runco.

Sie klingt erleichtert, dass die Neustadter das neue Lokal gleich so gut annehmen. „Wir hatten schon ein bisschen Panik vor dem Start, aber unsere Angst war total unbegründet. Wir sind einfach überwältigt von dem guten Feedback“, betont Runco.

Bald mit Frühstück

Ihre Pläne für eine Lokalöffnung bereits ab 9 Uhr mit einem Frühstücksangebot seien bereits fertig. Man warte damit nur noch, bis das Wetter stabiler wird. Momentan ist auch montags geöffnet – solange noch viele Gastronomen am Marktplatz geschlossen haben. Kulinarisch fährt die Familie gleich das „komplette Programm“ auf. Es gibt also keine verkürzte Corona-Karte.

Wenn die Lockerungen weiter greifen, sollen Gäste dann von dienstags bis sonntags durchgehend von 9 bis 22 Uhr bewirtet werden.