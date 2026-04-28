Auch als die Abschiebung akut drohte, haben Nestor Menendez und Brenda Rivera nicht aufgegeben. Jetzt haben sie einen ersten Erfolg erzielt – und hoffen wieder.

Die Wochen, die hinter Nestor Menendez, Brenda Rivera und ihrer Tochter Emily* liegen, waren hart. Den drei Salvadorianern, die in der Verbandsgemeinde Lambrecht wohnen, drohte akut die Abschiebung, ihr Asylgesuch war abgelehnt worden. Ihre Ängste wurden noch einmal größer, als am 26. Februar in den Morgenstunden die Ausländerbehörde vor der Wohnung einer befreundeten jungen Frau, ebenfalls aus El Salvador, stand und sie zur Ausreise zwang. Die einzige Hoffnung der kleinen Familie war die Härtefallkommission Rheinland-Pfalz. Zu dem Zeitpunkt Anfang Februar schien es indes schwierig, ein Mitglied der Kommission zu finden, das ihren Fall vortragen würde.

„Alle sagten uns, wir würden es nicht schaffen. Aber wir haben einfach nicht aufgegeben“, erzählt die Lambrechterin Jennifer Kapp, deren Tochter mit Emily befreundet ist, und die sich um die Familie kümmert. Und jetzt haben die Familie und ihre Unterstützer tatsächlich einen ersten, wichtigen Erfolg erzielt: Der Fall Menendez/Rivera liegt mittlerweile der Härtefallkommission Rheinland-Pfalz zur Überprüfung vor. „Als wir die Nachricht erhielten, war Emily bei uns. Ich habe noch nie ein Kind so sehr vor Glück weinen sehen“, erzählt Kapp.

Vor die Kommission gebracht hat den Fall der Flüchtlingspfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Uwe Rau, der seit 1. Februar Mitglied der Kommission ist. Das Gremium wird jetzt prüfen, ob in dem Fall der Salvadorianer dringend humanitäre Gründe für einen weiteren Aufenthalt in Deutschland vorliegen, und kann dann mit Zweidrittelmehrheit ein Härtefallersuchen an das Integrationsministerium stellen.

Massive Drohung Grund für Flucht

Geflohen sind Brenda Rivera, Nestor Menendez und ihre Tochter Emily, weil die Familie in ihrem Heimatland von Mitgliedern der berüchtigten Bande „Mara 18“ erpresst wurde. Rivera, ausgebildete Krankenschwester, sollte gezwungen werden, mit der Bande zusammenzuarbeiten, sie bei der Pflege von verletzten Banden-Mitgliedern und der Versorgung mit Medikamenten zu unterstützen. Die fünfte Drohung war massiv: Wenn Rivera sich weiter der Zusammenarbeit verweigere, würden ihre Tochter und ihr Mann erschossen, hieß es. „Vor deinen Augen, damit du leidest.“ Zur Bekräftigung der Drohung wurde Rivera ein Brief mit zwei Pistolenpatronen übergeben. Die Familie tauchte unter und verließ dann das Land – mit nichts als ein paar Kleidern in einem Reisekoffer.

Drei Jahre später sind die Behörden in Deutschland jedoch der Auffassung, dass die Lage in El Salvador sich gebessert habe, dass es keinen Grund mehr gebe, nicht zurückzugehen. Menendez und Rivera lieben ihre Heimat, sind stolz auf ihre Kultur. „Sie zeigen uns immer wieder Fotos von Landschaften und Veranstaltungen“, berichtet Kapp. Doch die Angst vor den Banden ist geblieben. Dreimal seien ihre Verfolger bei ihrer Mutter aufgetaucht und hätten gefragt, wo sie sei, erzählt Brenda Rivera. Sie traut den offiziellen Darstellungen über die angebliche Sicherheit nicht. Zwar sind viele Banden-Mitglieder in jüngster Zeit im Gefängnis gelandet. Doch gleichzeitig sind zahlreiche Grundrechte außer Kraft gesetzt worden, noch immer gilt der Ausnahmezustand. So fürchten Rivera und Menendez sowohl die Bandenmitglieder als auch den Staat, der teils willkürlich verhaftet.

Lebensunterhalt selbst verdient

Hier in Deutschland haben die beiden Salvadorianer gearbeitet, sobald und so lange sie das durften. Er als Verkäufer bei der Bäckerei Ehrat’s, sie als Reinigungskraft im gleichen Unternehmen. „Respektvoll, hilfsbereit, zuverlässig und engagiert“, heißt es in einem Schreiben des früheren Arbeitgebers, der außerdem darauf hinwies, dass es für Bäckereien sehr schwer sei, geeignete Mitarbeiter zu finden.

Obwohl die beiden nun im Härtefall-Verfahren sind und eine befristete Duldung bekommen haben, haben sie bislang keine Arbeitserlaubnis. Sie leben von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, monatlich seien das derzeit für die ganze Familie etwa 800 Euro. Damit er seine Tochter, die durch Flucht und Angst vor Abschiebung traumatisiert ist, zur psychologischen Betreuung begleiten kann, hat Menendez sein Deutschland-Ticket behalten. Rivera indes hat es gekündigt, um zu sparen.

Menendez ist Krankenpflegehelfer und würde, wie die Krankenschwester Brenda Rivera, am liebsten wieder in diesem Bereich arbeiten. Beide wissen: In Deutschland müssten sie noch einmal ganz von vorne anfangen, mit einer Ausbildung. Doch dazu wären sie bereit. Über eine Ärztin haben sie Kontakt bekommen zu einem Altenheim in Neustadt, wo sie eine Ausbildung beginnen könnten. Sie sind zuversichtlich, dass sie das auch sprachlich packen würden. Wenn sie auch derzeit nicht die Möglichkeit haben, an einem Kurs zur weiteren Verbesserung ihre Sprachkenntnisse teilzunehmen.

„Integration nicht blockieren“

Für Rechtsanwalt Alexander Dau, der die beiden vertritt, ist es schwer verständlich, dass die beiden keine Arbeitserlaubnis haben. In der Regel werde eine solche im Härtefall-Verfahren erteilt, sagt er. „Alles andere widerspricht ja dem Sinn des Verfahrens.“ Der Staat solle innerhalb dieses Verfahrens eine Integration durch Erwerbstätigkeit nicht blockieren, betont er.

Zu der Salvadorianerin, die im Februar abgeschoben worden ist, hat die Familie noch einen guten Kontakt. Sie war geflohen, weil sie und ihr Bruder ins Visier der Banden geraten waren, nachdem die junge Frau einen Annäherungsversuch eines Bandenmitglieds abgewehrt hatte. Auch sie hat eine Ausbildung als Krankenpflegehelferin, in Deutschland arbeitete sie indes im Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal. Ihr Arbeitgeber bescheinigte ihr eine sehr schnelle Auffassungsgabe, hohe Zuverlässigkeit und außergewöhnliches Engagement. Auch mit Jennifer Kapp hält sie noch Kontakt. „Sie will ihre Deutschkenntnisse nicht verlieren“, sagt Kapp. Auch wenn derzeit eine Einreise nicht möglich wäre, denn eine Abschiebung zieht in aller Regel eine Einreisesperre nach sich.

Die Familie Menendez/Rivera erhält aus ihrem Umfeld in der Verbandsgemeinde Lambrecht viel Unterstützung. So hat auch die Asylhilfe Tal sich des Falls angenommen. Dabei geht es auch darum, die Familie bei der Rückzahlung der Anwaltskosten zu unterstützen, da Menendez und Rivera derzeit nicht arbeiten dürfen.

Spendenkonto

Spenden können auf das Konto der Friedensinitiative Neustadt überwiesen werden, Verwendungszweck: Spendenaufruf Familie Menendez (Anwaltskosten). IBAN: DE46 5465 1240 1000 4509 89

* Die RHEINPFALZ hatte über den Fall bereits Anfang Februar berichtet, in der damaligen Situation allerdings nicht die wirklichen Namen der Salvadorianer verwendet.