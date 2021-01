Die Polizei Edenkoben rechnet am Wochenende wieder mit viel Besucherverkehr in Richtung Kalmit und auch in Richtung Forsthaus Heldenstein.

Die Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben seien vorbereitet und behielten die Parksituation im Auge, sagte am Freitag der Leiter der Edenkobener Polizeiinspektion, Harald Reichel. Falschparker müssten damit rechnen, dass ihr Fahrzeug abgeschleppt wird. Denkbar sei auch, dass Zufahrtsstraßen gesperrt würden, so die Polizei.

An den vergangenen Feiertagen habe es nicht nur im Kalmitbereich, sondern auch im Edenkobener Tal Verkehrsbehinderungen gegeben durch Fahrzeuge, die trotz absoluten Halteverbots am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die K 6 sei darüber hinaus spiegelglatt gewesen und musste zeitweise gesperrt und gestreut werden. Zu Verkehrsbehinderungen war es besonders im Bereich des Parkplatzes Lolosruhe gekommen.

An der Kalmit musste die Zufahrtsstraße zum oberen Parkplatz gesperrt werden, nachdem Falschparker auch die Rettungswege zugeparkt hatten. Das Ordnungsamt Maikammer rät deshalb derzeit von Fahrten zur Kalmit ab.