Falschparker haben Rettungssanitäter und Feuerwehrleute bei einem Einsatz am Montagmorgen in der Ursinusstraße in Neustadt behindert. Wie Feuerwehr-Sprecher Bernd Kaiser mitteilt, waren die Einsatzkräfte wegen eines Hausnotrufs alarmiert worden. Die Wehrleute sollten die Wohnungstür aufbrechen, damit der Rettungsdienst zur betroffenen Person zur Hilfe eilen kann. Sie war gestürzt und musste zur weiteren medizinischen Untersuchung in die Klinik. Für die Rettungskräfte war es nicht möglich, auf dem schnellsten Weg, sprich über die Huttenstraße Richtung Feuerwehr beziehungsweise Krankenhaus zu gelangen. Wie Kaiser berichtet, waren in dem Kurvenbereich zwei Fahrzeuge widerrechtlich abgestellt worden. Der Rettungsdienst musste rückwärts aus der Ursinusstraße Richtung Pulverstraße fahren, um voranzukommen. Weil dies für die Feuerwehr nicht möglich war, verständigte sie den Abschleppdienst, um aus der Ursinusstraße fahren zu können.