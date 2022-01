Goldschmuck im Wert von 3000 Euro haben Unbekannte am Montag gegen 15.30 Uhr in Haßloch erbeutet. Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Mann einem älteren Ehepaar erklärt, er sei Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse eine Überprüfung durchführen. Auf diese Weise gelangte er in die Wohnung und lenkte die 87 und 84 Jahre alten Eheleute ab, so dass zwei weitere Männer unbemerkt in die Wohnung kommen und sie durchwühlten konnten. Mit ihrer Beute stiegen die Täter später im Bereich der Ernst-Reuter-Schule in einen blauen Kleinwagen, in dem ein Fahrer wartete. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Auto machen können, unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.