Erfolglos hat ein unbekannter Trickbetrüger am Donnerstag versucht, eine 90 Jahre alte Neustadterin übers Ohr zu hauen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann die Seniorin angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Im Lauf des Gespräches versuchte er, etwas über ihre Vermögensverhältnisse zu erfahren. Die Frau reagierte laut Polizei richtig und legte auf, bevor ein Schaden entstehen konnte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, am Telefon Details zu den eigenen Finanzen preiszugeben oder sich unter Druck setzen zu lassen: „Legen Sie einfach auf“, so ihr Rat. Auch sollte niemand Unbekannte in die Wohnung lassen. Angebliche Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, sollten den Dienstausweis vorzeigen. Beim geringsten Zweifel sollte die Polizei angerufen werden, während der Fremde vor der verschlossenen Tür warten müsse. Wichtig sei, sich die Telefonnummer selbst herauszusuchen und sie sich nicht von der fremden Person geben zu lassen. Weitere Tipps gibt es hier.