Sie hatten es auf das Geld und auf Wertgegenstände von Senioren aus der Pfalz und darüber hinaus abgesehen und wurden dafür nun zu Haftstrafen verurteilt: Eine Frau aus Bremen und zwei Männer aus Essen zwischen 28 und 30 Jahren mussten sich am Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal wegen bandenmäßigen Betrugs verantworten. Ein vierter Angeklagter war nicht erschienen, weil er Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte und sich deshalb in Quarantäne befindet. Sein Prozesstermin wird verschoben.

Die drei verurteilten Betrüger und der mutmaßliche Betrüger waren Teil einer Bande, die über den „Falsche-Polizeibeamte-Trick“ nach Ansicht des Vorsitzenden Richters mehrere Tausend Euro, Schmuck und Goldbarren erbeutet haben sollen. Die Drahtzieher sitzen in der Türkei. Die Masche: Die Senioren davon überzeugen, dass ihr Name auf der Liste einer Einbrecherbande steht. Zur Sicherheit sollen sie Bargeld sichtbar vor die Tür legen. Ein Polizeibeamter kommt und holt das Geld ab. Letzteres übernahm ein 28-Jähriger in drei Fällen. Die beiden anderen fuhren ihn zu den Tatorten.

In Neustadt und Speyer erfolgreich

Unter anderem in Neustadt und in Speyer waren sie damit erfolgreich: Einer Neustadterin knöpften sie 15.000 Euro ab, einem Mann aus Speyer 20.000 Euro.

Der vorbestrafte 28-jährige Essener, der das Geld bei den Betrugsopfern einsammelte und an andere Bandenmitglieder verteilte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Er saß bereits in Untersuchungshaft. Seine 30-jährige Ex-Freundin, eine Bremerin, wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, ein 30-Jähriger aus Essen zu einem Jahr. Alle drei hatten ihre Taten gestanden.