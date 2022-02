Eine Kuh, die an der A65 zwischen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd spazieren gehen würde: Dieser Meldung eines Autofahrers, die auch über den Radiodienst verbreitet wurde, ging die Polizei Edenkoben am späten Sonntagvormittag nach. Es stellte sich aber heraus, dass kein Rindviech ausgebüxt war: In diesem Bereich befindet sich eine eingezäunte Weide, auf der Kühe friedlich grasten. Den falschen Alarm hatte laut Polizei „ein übervorsichtiger Autofahrer“ ausgelöst.