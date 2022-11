Sowohl für die Tafel Neustadt-Haßloch als auch für ihren neuen Förderverein sind sie unerträglich: Trickbetrüger, die Rosen verschenken, tatsächlich aber im Gegenzug gerne eine Spende nehmen – vorgeblich für die Tafel. Immer wieder waren in den vergangenen Wochen vor allem „Rosen-Frauen“ in der Neustadter Fußgängerzone unterwegs, ebenso an Supermärkten. Obwohl Polizei und Tafel darauf verwiesen, dass es sich um Betrug handele, fielen immer wieder gutherzige Menschen darauf herein.

Nun scheinen sich die falschen Spendensammler auf Haustürgeschäfte zu verlegen. Zumindest ist bei der Polizei eine Anzeige eingegangen. Demnach wurde am Dienstag bei einem Haushalt in der Karl-Peters-Straße geklingelt, ein Mann gab vor, für die Tafel Spenden zu sammeln. „Zur Untermauerung“ zeigte er laut Polizei einen gefälschten Tafel-Ausweis und überreichte als Dankeschön für die Spende ein Mikrofasertuch. Der Betrüger soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter groß, leicht untersetzt, mit kurzen grau-braunen Haare und gepflegter Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 854-0 entgegen.

Polizei, Tafel und Förderverein verweisen erneut darauf, dass die Tafel weder an der Haustür noch auf der Straße Spenden sammelt. Deshalb gibt es nun auch Spendenaktionen, bei denen vorneweg Kommunalpolitiker „Gesicht zeigen“, um potenzielle Spender vor falschen Spendenkassen zu bewahren.