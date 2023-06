Sie werden immer wieder zum Ärgernis: falsch abgestellte E-Scooter. RHEINPFALZ-Leser Siegfried Dietmann wünscht sich von den Nutzern mehr Rücksichtnahme.

Rund 150 dreirädrige E-Scooter des irischen Start-ups Zeus sind in Neustadt und seinen Weindörfern verfügbar. Als Baustein der Mikromobilität sollen sie dazu anregen, für die letzte Meile zum Zielort nicht das Auto zu nutzen. An sich eine praktische Idee, meint Siegfried Dietmann. Doch eines ist dem 67-jährigen Neustadter ein Dorn im Auge: Immer wieder sieht er, dass die Roller „an allen möglichen oder unmöglichen Stellen herumliegen und die Wege verstellen“.

Das ist nicht nur für Fußgänger im Allgemeinen ärgerlich, sondern auch und insbesondere gefährlich für eingeschränkte Personen mit Rollator, Rollstuhl oder Blindenstock. Denn diese werden teilweise gezwungen, den Bürgersteig zu verlassen, so Dietmanns Beobachtung. Er fragt sich: Sind die Fahrer einfach nur gedankenlos oder stellen sie die Roller provokativ in den Weg?

Egal aus welchem Grund die Scooter falsch geparkt werden: Stadt und Anbieter versuchen bereits, dagegen vorzugehen. So wurde die Flotte in der Innenstadtzone auf 50 Roller beschränkt. Außerdem wurden sogenannte No-Parking-Zones, also Parkverbotszonen festgelegt, in denen das Abstellen der Roller technisch gar nicht möglich ist. Das gilt nicht nur für Fußgängerzone, Wallgasse und Festwiese, sondern auch im Rosen- und Kriegergarten, auf Friedhöfen, auf dem Schulgelände der Berufsbildenden Schule, der Schule Böbig und des Kurfürst-Ruprecht-Gymniasiums sowie auf sämtlichen öffentlichen Grünflächen. Auch auf den Straßen zwischen den Ortsteilen wirkt dieses „Geofencing“. Neuere Roller-Modelle sind außerdem mit Sensoren ausgestattet, die ein Signal senden, wenn das Fahrzeug umfällt. Auch wenn ein Roller längere Zeit nicht bewegt wird, geht eine Meldung an den Anbieter, der das Gefährt dann umstellt.

Es gibt Knöllchen

Neben diesen technischen Vorkehrungen soll auch das Ordnungsamt Falschparkern das Leben schwer machen. Bei Verstößen, etwa wenn die Roller quer auf dem Bürgersteig liegen, werden Strafzettel an Zeus ausgestellt. Der Anbieter versucht dann, den Verursacher zu identifizieren. Das funktioniert, da jeder Nutzer ein Foto der Abstellsituation machen muss, wenn er sich ausloggt. Erst gibt es eine Verwarnung, bei Wiederholung eine Strafgebühr von 15 Euro. Bei Mehrfachverstößen sperrt Zeus den Nutzer.

Digital werden E-Scooter-Fahrer bereits einige geeignete Parkflächen angezeigt. Wer dort parkt, bekommt für die nächste Fahrt einen Rabatt. Künftig könnte es laut Stadtverwaltung auch Mobilitätshubs, also quasi Sammelplätze wie für die VRN-Nextbikes, für die E-Roller geben. „Es kann nicht in jeder Straße ausgewiesene Stellplätze geben“, zeigt Dietmann Verständnis. Der Ärger über die Falschparker sei auch kein reines Neustadter Problem. Er wünscht sich dennoch, dass die hiesigen Nutzer beim Parken wenigstens ein bisschen Rücksicht auf andere nehmen.