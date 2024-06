Bei der Sammlung von Biomüll ist es am Donnerstag zu Problemen gekommen. So fielen nach Angaben des Eigenbetriebs Stadtentsorgung Neustadt (ESN) aufgrund technischer Defekte zwei Sammelfahrzeuge aus. Daher kommt es zu Verschiebungen bei der Abfuhr. In den Abfuhrbezirken 3 (Böbig und Schöntal) und 7 (Ortsbezirke Diedesfeld und Hambach) konnten am Donnerstag nicht alle Biotonnen geleert werden. In den betreffenden Straßen werden die Leerungen demnach am Freitag nachgeholt. Wahrscheinlich können laut des ESN dadurch bei der Abfuhr am Freitag in den Abfuhrbezirken 4 (Branchweiler und Naulott) und 8 (Ortsbezirke Gimmeldingen, Haardt, Königsbach) auch nicht alle Biotonnen geleert werden. Die Leerungen werden dann am Samstag nachgeholt, sodass bis zum Wochenende alle Biotonnen geleert sein sollten.