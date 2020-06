Beim Brand eines VW Touran in Weidenthal am Dienstag gegen drei Uhr gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von Brandstiftung aus. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Behörden aus. An dem Fahrzeug, das in einem Carport abgestellt war, entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Zwei Angehörige der Autobesitzerin wollten den Brand selbst löschen und wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Komplett gelöscht wurde der Brand schließlich von der Feuerwehr. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.