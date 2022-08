Wegen eines Fahrzeugbrands musste am Mittwoch kurz nach 10 Uhr die Neustadter Feuerwehr an die Kreuzung Landauer Straße/Dr.-Siebenpfeiffer Straße/B39 ausrücken. Laut Medienteam war ein Mann mit seinem Land Rover in Richtung Neustadt unterwegs gewesen, als er in Höhe der Ampel bemerkte, dass im Motorraum ein Feuer ausgebrochen war. Wegen der Rauchentwicklung sei der Unfallort schon von weitem zu sehen gewesen. Als die Wehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf den Innenraum übergegriffen. Um den Brand zu löschen, musste auch Schaum eingesetzt werden, weil aus der defekten Benzinleitung Treibstoff ausgelaufen war. Parallel dazu sicherten die Einsatzkräfte zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.