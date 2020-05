Ein 20-jähriger Autofahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden am Montag gegen 22.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 532 zwischen Mußbach und Haßloch verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Heranwachsenden in Richtung Haßloch unterwegs, als der Fahrer nach der Autobahnbrücke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite und blieb im angrenzenden Getreidefeld liegen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell aus dem Kurvenbereich gefahren und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Beide Insassen wurden mit Verdacht auf Halswirbelsäulen-Trauma beziehungsweise Hüftprellungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro.