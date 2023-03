Einen geparkten VW Golf beschädigt und einfach weitergefahren hatte laut Polizeibericht ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 10.45 Uhr in der Weinstraße Süd in Maikammer. Bei dem Verursacher soll es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes Benz handeln, teilen die Beamten mit. An der Unfallstelle fanden sie unter anderem Fragmente eines Mercedessterns. Zudem stellten sie Plastikteile sicher, die einen entsprechenden Vermerk des Fabrikats aufweisen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 5000 Euro. Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen liefern können. Diese sollen sich mit der Dienststelle, Telefon 06323 9550, in Verbindung setzen.