Erschrocken ist ein 74 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag, als er zwischen zehn und zwölf Uhr an sein Fahrzeug kam, das auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt war. Das Heck des Fahrzeugs war beschädigt, offenbar war jemand beim Ausparken dagegen gefahren. Personalien waren nicht hinterlassen. Die Polizei, die den Schaden auf rund 1000 Euro schätzt, sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06323 9550 der Polizei Edenkoben melden. Die Polizei weist darauf hin, dass eine Unfallflucht nach einem Bagatellschaden eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens drohen ein Bußgeld, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung.