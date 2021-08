Drei Autofahrer, die betrunken hinterm Steuer saßen, hat die Neustadter Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Hinzu kamen zwei weitere, die eine andere Droge konsumiert hatten. So kontrollierte die Polizei aufgrund einer Zeugenangabe einen 57-jährigen Neustadter am Samstag gegen 10.45 Uhr in der Gimmeldinger Straße und stellte starken Atemalkoholgeruch fest. Eine Stunde später wurde ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Spitalbachstraße überprüft, der unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Gegen 18 Uhr traf es einen 29-jährigen Autofahrer in der Nachtweide bei einer Atemalkoholkonzentration von 3,7 Promille. Kurz nach Mitternacht wurde die E-Scooter-Fahrt eines 27-jährigen Neustadters beendet, weil er zugegeben hatte, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ebenso war es bereits am Morgen einem polnischen Autofahrer in der Martin-Luther-Straße ergangen.