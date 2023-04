Am Dienstagmorgen hat die Polizei einen E-Scooter-Fahrer in der Hagenstraße kontrolliert. Der 45-Jährige, der laut Polizeibericht gerade auf dem Weg zur Arbeit war, schien dabei unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Drogentest zeigte die Stimulanzien Amphetamine, Methamphetamin und Ecstasy an. Der Mann gab den Beamten daraufhin eine geringe Menge Amphetamin. Bei der Durchsuchung seines Rucksack wurden allerdings noch weitere Betäubungsmittel gefunden, und es ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass der Neustadter mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Deshalb wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, wobei weitere Beweismittel sichergestellt werden konnten. Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Verfahren. Sein Scooter wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.