Die Neustadter Fahrschule Schupp hat der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ 500 Euro gespendet. Geld, das eigentlich für die Weihnachtsfeier vorgesehen war. Die fiel wegen Corona aus. „Mit dem Geld wollten wir stattdessen eine Einrichtung in der Stadt unterstützen, in der wir so gut aufgenommen wurden“, sagte der Inhaber der 2017 gegründeten Fahrschule am Juliusplatz, Michael Schupp, bei der Spendenübergabe am Montag. Seine Mitarbeiter hätten die Idee dazu gehabt.

Robin Rothe, Leiter des „Lichtblicks“, freute sich über das Geld: „Mit der Summe können wir 250 warme Mahlzeiten ausgeben.“ Die Einrichtung habe großen Bedarf, gerade während der Corona-Pandemie.