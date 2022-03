Bis etwa 1955 verkehrte die Pfälzische Oberlandbahn zwischen Landau und Neustadt. Am Samstag, 2. April, bietet der ADFC Landau-SÜW eine Radtour entlang der ehemaligen Strecke der Schmalspurbahn an. Michael Schindler führt die Teilnehmer auf den Spuren der „Schneck“ von Landau über Nußdorf, Böchingen, Flemlingen, Hainfeld, Rhodt, Edenkoben, Maikammer, Diedesfeld und Hambach nach Neustadt. Dabei gibt es das eine oder andere technische Relikt aus dieser Zeit am Wegesrand zu entdecken. Die Route hat eine Gesamtlänge von 25 Kilometern. Mit der Bahn geht’s zurück nach Landau. Start ist um 13.30 Uhr am Vorplatz des Hauptbahnhofs Landau. Die Tour ist für ADFC- und PWV-Mitglieder kostenlos, ansonsten sind 2 Euro zu entrichten. Eine Anmeldung bei Michael Schindler, Telefon 06346 9717106, ist notwendig.