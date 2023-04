Muss Neustadt noch einer Arbeitsgemeinschaft angehören? Ja, sagen die städtische Verkehrsplanung und die Stadtpolitik, auch wenn die Freien Wähler kurz zucken. Davon profitieren sollen Fußgänger und Radfahrer.

Nicht jeder muss das Rad neu erfinden, um voranzukommen: Im wahrsten Sinn des Wortes gilt das für jene 56 Städte, Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die nun tatsächlich eine Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AGFFK) gründen wollen. Ein Name, der eher zum Absteigen anregt, aber einen sinnvollen Hintergrund hat. Zumindest haben Haupt- und Verkehrsausschuss dem Stadtrat empfohlen, dass Neustadt Mitglied wird.

Geplant war das alles schon für 2022, jetzt aber soll es klappen. Rheinland-Pfalz wäre damit das letzte Bundesland, in dem sich eine solche Gemeinschaft etabliert. Bislang wurde locker zusammengearbeitet, nun soll es eine feste Struktur als eingetragener Verein geben.

Locher von Anfang an dabei

Die städtische Verkehrsplanerin Christine Locher war von Anfang an dabei. Sie verspricht sich viel von dem Zusammenschluss, wie sie im Verkehrsausschuss sagte. Er soll zwar auch etwas Lobbyarbeit gegenüber dem Land und dem Landesbetrieb Mobilität betreiben. Vor allem aber soll es darum gehen, gemeinsam mehr für Fußgänger und Radfahrer zu bewirken, weil einer vom anderen lernen kann.

Begrüßt wird ein solcher Verein auch vom Land, genau gesagt vom FDP-geführten Verkehrsministerium. Allerdings ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP auch festgehalten, dass sich eine solche Arbeitsgemeinschaft gründen soll. Dazu gibt es Fördermittel. Daneben soll der Verein über Mitgliedsbeiträge finanziert werden, im Fall einer Stadt von der Größe Neustadts wären das 2000 Euro im Jahr.

Vorbild Ba-Wü

Im Verkehrsausschuss warb Beigeordneter Bernhard Adams als Vorsitzender für den Beitritt. Als positives Beispiel nannte er die Tempo-30-Initiative, der sich mittlerweile über 600 Kommunen angeschlossen hätten. Das habe auf Fachminister-Ebene Eindruck gemacht: Der Bund sei aufgefordert worden dafür zu sorgen, dass die Kommunen mehr Einfluss auf Tempo 30 in ihrem Gemeindegebiet bekommen.

Bei der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen gehe es indes um weit mehr als Lobbyismus, so Adams. Das zeigten die Arbeitskreise in anderen Bundesländern, allen voran in Baden-Württemberg, wie Rainer Grun-Marquardt für die Grünen bestätigte. Gut vernetzt zu sein sei wichtig, „gerade mit dem Landesbetrieb Mobilität als mächtigem Gegenpart“.

Besser Radweg planen?

Zwar stimmte die FWG dem Beitritt jeweils zu, doch gab Christoph Bachtler zu bedenken, ob Neustadt nicht bereits vielen Arbeitsgruppen angehöre, ohne dass es viel austrage. Dabei gehe es ihm nicht um den Jahresbeitrag, sondern um die Frage, ob unnötig Personal gebunden werde, das vielleicht besser einen Radweg planen würde. Ein Argument, das dann auch Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) im Hauptausschuss nicht gelten lassen wollte, sondern ebenso für den Beitritt warb.