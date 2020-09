Die Geschichte schien abgeschlossen zu sein. Nachdem die Verwaltung an der nördlichen Ortsausfahrt von Diedesfeld einen Schleichweg mit einem Sandstein versperrt hatte, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen, war Ruhe eingekehrt. Zumindest gab es keinen offensichtlichen Widerstand. Nun das.

Gibt es einen Weg zurück?

Um das Rad fahrende Volk zusätzlich dafür zu sensibilisieren, dass der Weg nicht mehr passierbar ist, hatte die Verwaltung einen Bauzaun vor den Stein gestellt. Um mögliche Unfälle zu vermeiden, wenn Ahnungslose abbiegen möchten, um auf dem Wirtschaftsweg weiter in Richtung Hambach zu radeln oder umgekehrt. An jene Warnbake hatten Unbekannte ein selbstgestaltetes Schild befestigt. „In Stein gemeißelter Unsinn. Fahrradwege bauen statt versperren!“, lautet die Forderung der Rebellen. So sei die Situation gefährlicher als vorher.

Die Warnbake samt Schild sind inzwischen verschwunden. Die Verwaltung hat sie entfernt. Die Radfahrer dürften sich daran gewöhnt haben, dass sie diese Stelle umfahren müssen. Dafür müssen sie etwas stärker auf die Bremse treten, um den Bereich zu umkurven. Aber sicher ist sicher. Genau das hatte sich Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) gewünscht. Schließlich habe es in der Vergangenheit, vor der ganzen Geschichte, Beinahzusammenstöße zwischen Radlern und landwirtschaftlichen Fahrzeuge gegeben.

„Zu übersichtlich und gefährlich“

Für die Verwaltung gibt es keinen Weg zurück. Lechner hat inzwischen Neustadts Radverkehrsbeauftragten Arnold Merkel zurate gezogen. Und auch er, der sich für die Rechte der in die Pedale tretenden Bevölkerung einsetzt, teilt die Ansicht der Verwaltung. „Die Stelle ist einfach viel zu gefährlich. Vor allem, wenn die Radfahrer von dem Wirtschaftsweg kommend auf die Landstraße fahren.“ Es sei einfach zu unübersichtlich. Zumal es auch eine ganz andere Option für die Beteiligten gebe.

Wie Merkel berichtet, gibt es knapp 200 Meter weiter die nächste Möglichkeit, um auf den Wirtschaftsweg zu kommen, der bei Radfahrern so hoch im Kurs steht, um zwischen den Weindörfern zu pendeln. „Über den Zustand des Weges lässt sich aber trefflich streiten“, sagt Merkel.