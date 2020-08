Einen betrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße in der Neustadter Kernstadt gestoppt. Nach ihren Angaben war er in Schlangenlinien gefahren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,27 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheinstelle informiert.