Ein Zeuge meldete der Haßlocher Polizei am Sonntag gegen 0.42 Uhr, dass auf der L532 ein Fahrradfahrer in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streife fuhr vor Ort. Dann war schnell klar: Der 51 Jahre alte Radfahrer war betrunken. Ein Test ergab 1,62 Promille. Das Fahrrad des Mannes wurde sichergestellt. Der Haßlocher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.