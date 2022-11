Ein Fahrraddiebstahl in großem Stil ist am Freitagabend in Meckenheim gescheitert. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter zunächst acht Räder gegen 21.40 Uhr aus dem unverschlossenen Hof eines Privatanwesens in der Eichengasse geholt und in einem angrenzenden Feldweg abgestellt. Als ein Hausbewohner auf die Täter aufmerksam wurde und sie ansprach, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Dabei hinterließen sie die drei Fahrräder, mit denen sie an den Tatort gekommen waren. Woher diese drei Räder stammen, ist bisher unbekannt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den drei hinterlassenen Fahrrädern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.