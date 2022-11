Mit der 45. Critical-Mass-Fahrraddemo möchten die Radfahrfreunde Neustadt und das Aktionsbündnis Mobilitätswende neuen Druck auf die Stadtverwaltung aufbauen. Los geht es am Freitag um 17 Uhr.

Ende September waren 50 Erwachsene und 30 Kinder dabei, als es bei der Critical Mass vor allem um Kinder im Radverkehr ging. Am Freitag folgt nun die nächste Tour. Treffpunkt für alle ist um 17 Uhr am Saalbau. Um den Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, haben die Organisation die Fahrraddemo beim Ordnungsamt angemeldet.

Die Verwaltung bestätigt dies und weist darauf hin, dass es am Freitag zwischen 17 und 18.15 Uhr in der Innenstadt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Route startet und endet am Saalbau und führt laut Verwaltung über die Exterstraße, Maximilianstraße (B38), Martin-Luther-Straße, Branchweilerhofstraße, Adolf-Kolping-Straße, Speyerdorfer Straße und Landauer Straße. Die Stadt erwartet etwa 30 Teilnehmer. Die Critical-Mass-Organisatoren betonen, dass sie für sicheres Radfahren in Neustadt demonstrieren.

„Miserabler Zustand“

„Wir wollen Druck auf die Verwaltung ausüben, dass endlich die bestehenden Fahrradwege, die sich teilweise in einem miserablen Zustand befinden – beispielsweise in der Adolf-Kolping-Straße und in der Martin-Luther-Straße – sowie marode Stellen auf den Straßen saniert werden“, schreiben Radfahrfreunde und Aktionsbündnis. Sie ergänzen ihre Kritik: „Eigentlich nicht zumutbar ist die Benutzung der Fahrradwege in der Adolf-Kolping-Straße, die für viele Fahrradfahrer eine wichtige Verbindung zwischen Branchweiler und dem Globus-Einkaufszentrum darstellt. Die Sanierung der bestehenden Fahrradwege sollte Vorrang haben, unbedingt auch vor dem Ausbau der gesamten Straße.“ Es gehe darum, den Radverkehr als „klimaschonende Mobilitätsform“ zu fördern.