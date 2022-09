Bei der 44. Fahrraddemo setzen die Organisatoren neue Akzente und rufen für Sonntag zur ersten „Kidical Mass“ auf. Treffpunkt für alle ist um 15.30 Uhr am Stadionbad. Man wolle, dass Kinder künftig in Neustadt die Vorfahrt haben, heißt es in der Ankündigung. Daher gehe es am Sonntag bei der gemeinsamen Tour vor allem um sichere Kita- und Schulwege: „Wir brauchen Radstraßen mit Vorrang für Radelnde, Schulstraßen, kindersichere Kreuzungen und Querungen und außerdem keine Autos auf Gehwegen.“ Es gehe um eine Verkehrswende in Neustadt, und mit der entsprechenden Infrastruktur könne es gelingen, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr mit dem Auto zur Kita oder Schule bringen müssen, weil das Radfahren oder Laufen zu gefährlich ist. Daher geht es für die Teilnehmer am Sonntag vom Stadionbad aus zur Schöntalschule, Heinz-Sielmann-Schule, Ostschule, Schubertschule und zum Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium. Der Abschluss findet am Abenteuerspielplatz statt. „Dort werden unter den teilnehmenden Kindern Preise rund ums Radfahren verlost“, kündigen die Organisatoren an.