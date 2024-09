Das Neustadter Bündnis Mobilitätswende lädt ein zur Mitfahrt bei einer Fahrraddemo ein, bei der für ein kinder- und fahrradfreundliches Neustadt demonstriert wird. Diese Kidical Mass startet am Sonntag, 22. September, um 15 Uhr am Hetzelplatz. Tempo und Wegstrecke werden den Angaben zufolge auch für Fahrradanfänger zu bewältigen sein. Endpunkt ist der Abenteuerspielplatz. Dort werden Kinder und Jugendliche berichten, was sie beim Radfahren in Neustadt erlebt haben. Außerdem gibt es den Veranstaltern zufolge einen kleinen Parcours. Konkret setzt sich das Bündnis ein für sichere Fahrradwege, weniger Gehwegparken, Schaffung kindersicherer Kreuzungen und Querungen, echte Fahrradstraßen ohne Kfz-Durchgangsverkehr, Tempo 30 flächendeckend, Umwidmung von Parkplätzen zu Grünflächen und Begegnungsflächen für Kinder und Jugendliche sowie für gute und sichere Abstellanlagen für Fahrräder und Tretroller.